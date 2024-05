Amici - Holden non prepara il guanto e perde Cuccarini | Non sei l’unico che lavora

Ad Amici 23 Holden ha cantato Randagi: il nuovo singolo. Per poterlo preparare al meglio ha accumulato ritardi su ritardi e ha perso una sfida a tavolino. Facendo le sei del mattino per settimane, infatti, non è riuscito a portare a termine il guanto di sfida voluto da Lorella Cuccarini con Mida. ... Continua a leggere>>