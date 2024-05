Sassuolo-Inter 1-0 - gol di Laurienté

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 5 maggio 2024) (Adnkronos) – Ilbatte l’per 1-0 nel match valido oggi per la 35esima giornata di Serie A. Gli emiliani si impongono sui nerazzurri campioni d’Italia grazie al gol di, a segno al 20?. Il successo permette ai neroverdi di salire a 29 punti e di agganciare al penultimo posto in classifica l’Udinese, che ha una partita in meno. L’, già in vacanza, rimane a 89 punti. Gli emiliani sfruttano le comprensibili distrazioni della formazione allenata da Inzaghi. I padroni di casa sbloccano il risultato al 20?, quando Doig ruba palla a Dumfries e mette al centro il pallone cheinsacca battendo Audero, schierato titolare tra i pali. L’, con una formazione ampiamente rimaneggiata, giochicchia senza creare reali occasioni fino allo scadere del primo ...