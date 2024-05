Nessun colpevole per la morte di Giovanna Pedretti Il suicidio della ristoratrice di Sant’Angelo non ha altri responsabili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024)(Lodi) – Chi conosceva(nella vita, non su un social) e magari l’aveva vista tra i tavolipizzeria “Le Vignole” diLodigiano che era il suo mondo, la descrive come una persona altruista, solare, generosa. Non certo un’influencer o una massmediologa. Una persona che, nel mezzo di una gogna social che le era piovuta addosso per una recensione che l’indagine ha accertato essere "non genuina", ha deciso prima di ferirsi a più riprese con "uno strumento da taglio non capace di lesioni profonde" - come scrive il procuratore di Lodi Maurizio Romanelli in una nota - per poi lasciarsi andare nelle acque gelide del Lambro il 14 gennaio, ponendo fine alla propria vita "per annegamento". Per quella"all’esito dell’attività d’indagine ...