Miami - studente italiano arrestato e legato mani e piedi La mamma | Tortur - vogliamo giustizia

(Di sabato 4 maggio 2024) Alle 4:29 del mattino, all’interno della stazione di polizia di North, negli Stati Uniti, si verifica un episodio di estrema violenza su un cittadino. Matteo Falcinelli, unodi 25 anni originario di Spoleto, viene brutalmente immobilizzato con la tecnica dell’Hogtie restraint, nonostante fosse già ammanettato. Gli agenti di polizia, descritti come energumeni, applicano una cinghia che collega idi Falcinelli alle manette dietro la schiena, tirando ripetutamente. Il giovane, immobilizzato e scalzo, emette urla strazianti, supplicando per il dolore. Dopo averlo lasciato in questa condizione per oltre 13 minuti, gli agenti si allontanano dalla stanza. Questo drammatico evento fa seguito a un altrettanto violento arresto avvenuto poco prima in strada, dove Falcinelli era stato gettato a ...