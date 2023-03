Meloni: "Stato deve essere alleato delle imprese, non avversario" (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2023 Noi crediamo che lo Stato debba essere un alleato delle imprese, non un avversario come spesso è Stato, crediamo che debba risolvere problemi e non crearne, crediamo che debba creare le condizioni affinchè chi vuole fare impresa possa farlo senza trovare nelle istituzioni un ostacolo e premiare chi si rimbocca di più le maniche". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato a Confapi in occasione del 75esimo anniversario della confederazione. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2023 Noi crediamo che lodebbaun, non uncome spesso è, crediamo che debba risolvere problemi e non crearne, crediamo che debba creare le condizioni affinchè chi vuole fare impresa possa farlo senza trovare nelle istituzioni un ostacolo e premiare chi si rimbocca di più le maniche". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, in un messaggio inviato a Confapi in occasione del 75esimo anniversario della confederazione. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

