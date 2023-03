“Ma davvero?”. Antonella e Donnamaria, per il pubblico è una vera sorpresa: dove li vedremo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Colpo di scena su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La coppia nata al GF Vip 7 sarebbe pronta a stupire ancora tutti i loro fan con una decisione pazzesca. Sebbene non ci siano dichiarazioni ufficiali dei due ex vipponi, è ormai diventata pubblica una notizia sensazionale sul loro futuro. Si tratterebbe di qualcosa di inaspettato, ma che confermerebbe le indiscrezioni già rilanciate da Fabrizio Corona nelle ultime ore. Infatti, quest’ultimo si era soffermato proprio su situazioni interessati legate ai Donnalisi. Secondo Corona, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sarebbero già proiettati verso altri obiettivi professionali e non soltanto personali. E ciò che ha scritto il sito Blastingnews andrebbe proprio in questa direzione. Parlando un attimo della sfera privata, lei ha confessato di essere ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) Colpo di scena suFiordelisi ed Edoardo. La coppia nata al GF Vip 7 sarebbe pronta a stupire ancora tutti i loro fan con una decisione pazzesca. Sebbene non ci siano dichiarazioni ufficiali dei due ex vipponi, è ormai diventata pubblica una notizia sensazionale sul loro futuro. Si tratterebbe di qualcosa di inaspettato, ma che confermerebbe le indiscrezioni già rilanciate da Fabrizio Corona nelle ultime ore. Infatti, quest’ultimo si era soffermato proprio su situazioni interessati legate ai Donnalisi. Secondo Corona,Fiordelisi ed Edoardosarebbero già proiettati verso altri obiettivi professionali e non soltanto personali. E ciò che ha scritto il sito Blastingnews andrebbe proprio in questa direzione. Parlando un attimo della sfera privata, lei ha confessato di essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... P89Claudia : @BITCHYFit ?????? che disagio.. e mi stupisco cm uno come edobau(ke al gf sembrava avere una sua testa pensante e un i… - 72_marilena : @CiGabri @eerieglimpse Quando sono diventate finaliste Oriana Micol ecc non mi pare ci siano state le congratulazio… - SlKim : @mu_antonella Guarda davvero spero di sbagliarmi - meri_carlotta : @ReginaPH77 Che poi.. Detto tra noi... Antonella lo é stata davvero... Lo ha confessato lei no???? - MariaGi04171410 : @Alice18294664 @salutiebaci1 @drojette Siete davvero così chiusi? Era lui a raccontare tutto e dormiva anche nel va… -