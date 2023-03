Isola dei famosi 2023 | una naufraga avrebbe rifiutato la partenza all’ultimo minuto | cosa è successo

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Manca davvero poco per questa nuova edizione de l’dei. Ilary Blasi e tutta la sua troupe sono pronti a regalare ai telespettatori tante nuove emozioni e prove che metteranno in seria discussione la forza e le abilità dei concorrenti. Il cast ormai sembra ufficiale come del resto anche gli opinionisti che affiancheranno L'articolo proviene da KontroKultura.