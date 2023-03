GdS – Sampdoria | Ferrero incontra Lanna e il CdA | prove di dialogo Nodo presenza allo stadio | le dimissioni… | Serie A

(Di mercoledì 29 marzo 2023) 2023-03-29 14:27:44 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla GdS: Sono già state, e saranno ancora, giornate calde in casasul fronte dei faccia a faccia tra l’ex presidente Massimoe l’attuale CdA blucerchiato. Ad incendiare la situazione è stata la mossa del Viperetta, di ricevere come ‘donazione’ dalla figlia Vanessa il 55% di Holding Max. Questo ha causato ovviamente delle forti scosse a Corte Lambruschini, e da lunedì prosegue un fitto scambio di corrispondenza tra i membri del board doriano e i legali dell’imprenditore romano. INCONTRI – Già domani potrebbe esserci un primo faccia a faccia tra, approfittando dellaa Milano del presidente, con Romei, Bosco e Panconi, e degli appuntamenti in programma con alcuni advisor della. ...

La lista è lunga e comprende Peretti, Marong, Mauthe, Devetak, Doda, Silipo, Fella e Crivello più Stoppa che tuttavia è ancora di proprietà della. Non tutti però hanno tratto beneficio ...Ne approfitta il centrocampista ex. La ribaltano i rosanero. 3 - 2 il risultato. 10' Fuorigioco confermato. 9' Check in corso da parte dell'arbitro. 8' Segna il Modena con Pigliacelli ma c'...30' A terra Verre in area di rigore: dolorante il centrocampista ex. Chiede calcio di rigore il Palermo. Va al Var l'arbitro. 26' Occasione per il Palermo: Saric a tu per tu con Maniero ...

Rabiot trascina la Juventus: 4-2 alla Sampdoria dopo due minuti di black out Giornale di Sicilia

Gli episodi avvenuti in Inter-Juventus non smettono di far discutere. Come riportato da Gazzetta.it , il club nerazzurro ha deciso di fare ricorso contro la squalifica di due turni che il Giudice Spor ...La probabile formazione degli Azzurri, in campo questa sera a Malta nella seconda partita delle qualificazioni Alessandro De Felice Dopo la sconfitta interna contro l'Inghilterra, l'Italia di Roberto ...