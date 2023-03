Figo: «Champions League? Vedo 2 favorite! Difficoltà per l’Inter» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Figo ha parlato del cammino in Champions League, con gli imminenti quarti di finale. Ovviamente una considerazione sulla sua ex Inter Champions League ? Luis Figo, intervistato da Marca, dice la sua sulla coppa dalle grandi orecchie: «In Champions League bisogna sempre contare sul Real Madrid, ma se devo dire un club su cui fare affidamento direi Manchester City o Bayern Monaco. Per l’Inter non sarà facile, il livello non è come le squadre appena citate. Può avere qualche complicazione. Per questo non la metto tra le squadre favorite per la vittoria finale». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023)ha parlato del cammino in, con gli imminenti quarti di finale. Ovviamente una considerazione sulla sua ex Inter? Luis, intervistato da Marca, dice la sua sulla coppa dalle grandi orecchie: «Inbisogna sempre contare sul Real Madrid, ma se devo dire un club su cui fare affidamento direi Manchester City o Bayern Monaco. Pernon sarà facile, il livello non è come le squadre appena citate. Può avere qualche complicazione. Per questo non la metto tra le squadre favorite per la vittoria finale». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...

