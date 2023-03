Berlusconi ricoverato al San Raffaele da lunedì: condizioni di salute (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il fondatore di Forza Italia è ricoverato dallo scorso lunedì all‘ospedale San Raffaele di Milano. Nessuna preoccupazione per le sue condizioni di salute, già stamattina dovrebbe venire dimesso. Berlusconi condizioni di salute L’ex premier e patron del Monza Silvio Berlusconi è ricoverato dallo scorso lunedì all’ospedale San Raffaele di Milano. L’86enne ha accusato alcuni dolori ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il fondatore di Forza Italia èdallo scorsoall‘ospedale Sandi Milano. Nessuna preoccupazione per le suedi, già stamattina dovrebbe venire dimesso.diL’ex premier e patron del Monza Silviodallo scorsoall’ospedale Sandi Milano. L’86enne ha accusato alcuni dolori ... TAG24.

