Urbano Cairo gol: La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti nuovo vicedirettore (Di martedì 28 marzo 2023) 'Giornalista di qualità ed esperienza, Stefano Agresti supporterà il direttore Stefano Barigelli nello sviluppo del sistema Gazzetta sul digitale' commenta l' editore Urbano Cairo. Chi è Stefano ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 28 marzo 2023) 'Giornalista di qualità ed esperienza,supporterà il direttoreBarigelli nello sviluppo del sistemasul digitale' commenta l' editore. Chi è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romanzotweet : RT @MauroGiansante: Su @romanzotweet un quadro del #Torino a guida #Cairo dal 2005 a oggi Si legge qui: - CarmeloGians : RT @MauroGiansante: Su @romanzotweet un quadro del #Torino a guida #Cairo dal 2005 a oggi Si legge qui: - MauroGiansante : Su @romanzotweet un quadro del #Torino a guida #Cairo dal 2005 a oggi Si legge qui: - JackTerron : non che voglia tirare giù il nostalgismo per l'unità dei bei tempi andati (pre svolta della bolognina) ma almeno li… - VallaStefano : RT @torinotorinista: Primi anni allo Stadio Grande Torino e primi Derby alla guida in presidenza di Urbano Cairo,quando la gente aveva anco… -