Sant’Antonio Abate | le ultime ore di vita di Giovanni | stroncato da malore a 8 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Addio a Giovanni, morto a 8 anni dopo un malore a scuola, da quanto si apprende il bambino è spirato a Sant’Antonio… - lillo_letterio : RT @11Giuliano: Altro adolescente: Napoli,tragedia a scuola, muore bambino di 8 anni. Il piccolo è stato colpito da un malore improvviso ri… - raffyras : RT @gabrillasarti2: Bimbo di 8 anni morto a scuola dopo un malore improvviso a Sant'Antonio Abate: stava facendo educazione fisica https://… - positanonews : #Copertina #Cronaca #bimbo #santantonioabate #tragedia Bimbo morto a scuola a Sant’Antonio Abate: il decesso forse… - RiccioCUCK : RT @11Giuliano: Altro adolescente: Napoli,tragedia a scuola, muore bambino di 8 anni. Il piccolo è stato colpito da un malore improvviso ri… -

Tutto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, 27 marzo, all'istituto De Curtis di, in Campania. Il bambino, Giovanni, faceva la terza elementare e frequentava la scuola calcio ...Bimbo 8 anni morto. Tragedia in una scuola elementare di( Napoli ), dove un bimbo di otto anni è morto dopo aver accusato un malore durante una lezione di educazione fisica. E' deceduto in ospedale a Castellammare di Stabia , dove è ...Choc in una scuola elementare di: bimbo muore in classe, aperta un'inchiesta. Il piccolo Giovanni, 8 anni appena, ha accusato un malore mentre eseguiva un gioco - studio insieme ai suoi amichetti e agli insegnanti.