Gianni Minà | l’uomo spinto dalla conoscenza

Life&People.it Dopo Maurizio Costanzo ci lascia anche un altro gigante del giornalismo televisivo italiano. Ieri, 27 marzo, infatti è scomparso all'età di 84 anni Gianni Minà, uno dei più grandi professionisti dell'informazione che il nostro Paese abbia mai avuto, diventato famosissimo per le sue interviste, i suoi straordinari documentari e per essere riuscito a instaurare rapporti con personalità provenienti da ambiti totalmente diversi: da Fidel Casto a Federico Fellini, dai Beatles a Maradona. L'unico suo mantra era seguire il suo intuito e il suo pensiero, anche a costo di essere controcorrente, anche a costo di rimanere isolato. Il ricordo di Gianni Minà. L'annuncio e la causa della morte La brutta notizia comunicata poco prima delle ore 22:00 attraverso un post su Facebook pubblicato sulla pagina ufficiale ...

L'unico rimpianto di Gianni Minà: "Non sono mai riuscito a intervistarlo" Quella fotografia al ristorante da Checco Il Carrettiere a Trastevere a Roma. Gianni Minà con Muhammad Alì, Robert De Niro, Sergio Leone e Gabriel Garcia Marquez . Quello scatto a sintetizzare una carriera lunga oltre sessant'anni, che ha raccontato lo sport, lo spettacolo e la ... Gianni Minà e l'intervista a Maradona che tutti volevano, storia di una grande amicizia: "Che ti succede Diego" "Che ti succede Diego" chiedeva Gianni Minà al Pibe de Oro visibilmente in crisi. Era il 25 novembre 1990. L'Intervista andò in onda durante 'La domenica sportiva'. "Non mi succede niente, solo che sono stanco delle pressioni che ho ... Gianni Minà e l'intervista più bella a Enzo Ferrari: l'amicizia, le offese e la più 'brutale sincerità' È morto ieri all'età di 84 anni il grande giornalista Gianni Minà. Tra le interviste più belle realizzate nel corso della sua lunghissima carriera ricordiamo quella fatta, nel 1984, ad un anziano Enzo Ferrari di Giulia Toninelli S uona il telefono, nello ... Quella fotografia al ristorante da Checco Il Carrettiere a Trastevere a Roma.con Muhammad Alì, Robert De Niro, Sergio Leone e Gabriel Garcia Marquez . Quello scatto a sintetizzare una carriera lunga oltre sessant'anni, che ha raccontato lo sport, lo spettacolo e la ..."Che ti succede Diego" chiedevaal Pibe de Oro visibilmente in crisi. Era il 25 novembre 1990. L'Intervista andò in onda durante 'La domenica sportiva'. "Non mi succede niente, solo che sono stanco delle pressioni che ho ...È morto ieri all'età di 84 anni il grande giornalista. Tra le interviste più belle realizzate nel corso della sua lunghissima carriera ricordiamo quella fatta, nel 1984, ad un anziano Enzo Ferrari di Giulia Toninelli S uona il telefono, nello ... È morto Gianni Minà, il grande giornalista aveva 84 anni La Gazzetta dello Sport