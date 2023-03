Venezia 80 | Leone d' Oro alla Carriera a Liliana Cavani e Tony Leung Chiu-wai

(Di lunedì 27 marzo 2023) Sono la regista italiana e l'attore hongkonghese id'orodella Mostra del Cinema 2023, in programma al Lido dal 30 agosto al 9 settembre 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : VENEZIA 2023 | Va alla regista Liliana Cavani il Leone d'oro alla carriera dell'80/a Mostra Internazionale d'Arte C… - SonoLazio : @marcocherubini Se ti può interessare il Doc che ha vinto il Leone d'Oro all'ultimo Festival di Venezia parla propr… - ClaraMutsc : RT @Newsinunclick: I suoi film sono stati tra i più discussi e divisivi, ma lei resta una tra le registe più importanti del cinema italiano… - SkyTG24 : Mostra del Cinema di Venezia, a Liliana Cavani il Leone d'oro alla carriera - PaoloCattari : RT @Agenzia_Ansa: VENEZIA 2023 | Va alla regista Liliana Cavani il Leone d'oro alla carriera dell'80/a Mostra Internazionale d'Arte Cinemat… -

"Apprendiamo con piacere e orgoglio che Liliana Cavani riceverà dal Festival del Cinema diun "d'oro" alla carriera. Un riconoscimento meritato, che si aggiunge ai tanti prestigiosi premi ricevuti dalla nostra cara concittadina. A lei le congratulazioni mie, dell'...... che garantisce a Tony Leung la Palma d'Oro come miglior attore al festival di Cannes, e l'interpretazione in tre film premiati con ild'oro alla Mostra di: Città dolente (1989) di Hou ...... ha dichiarato Cavani, che ha partecipato alla Mostra didal 1965 con Philippe Pétain: Processo a Vichy,di San Marco per il documentario. Tra le altre partecipazioni di Liliana ...

Leone d'Oro della Mostra di Venezia a Liliana Cavani Agenzia ANSA

che ha partecipato alla Mostra di Venezia già nel 1965 con Philippe Pètain: Processo a Vichy, Leone di San Marco per il documentario, e poi più volte con Francesco d’Assisi (1966), Galileo (1968), I ...Tony Leung Chiu-wai – che ha interpretato tre film Leoni d’Oro a Venezia, Città dolente (1989) di Hou Hsiao-hsien, Cyclo (1995) di Tran Anh Hung e Lust, Caution (2007) di Ang Lee – nell'accettare la ...