Impressionismo e realtà contemporanea per Pasqua al museo Mastio della Cittadella di Torino

(Di lunedì 27 marzo 2023) Trae attualità. Ildelle Cittadi, dove è in corso la mostra “Impressionisti tra sogno e colore”, accoglierà per 30 giorni l’esposizionedell’artista cinese Cai Wanlin. L’esposizione intende evidenziare la leggerezza di un complesso modo di vedere il mondo contemporaneo, curata da Vincenzo Sanfo, già responsabile per la società Navigare srl

I meravigliosi paesaggi urbani immersi nella foschia dell'artista britannico del movimento romantico, e del maestro francese dell', sarebbero infotografie delle due metropoli, ...Inl'inquietudine e l'insoddisfazione lo tormentavano già da tempo (tanto che non aveva partecipato alla quarta mostra degli Impressionisti del 1879 e rifiuterà di contribuire anche alle ...... di cui "appena" 6000 in esposizione permanente; in, però, le opere che albergano in pianta ... costituisce il punto di riferimento indiscusso per l': Monet, Manet, Renoir, Degas ...