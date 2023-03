“I cacciatori del cielo”: su Rai1 il primo docu-film su Francesco Baracca interpretato da Fiorello (Di lunedì 27 marzo 2023) ‘”I cacciatori del cielo” per celebrare il centenario dell’Aeronautica Militare. Mercoledì 29 marzo alle 21.30 su Rai1 Rai documentari va in onda il primo docufilm sulla storia dell’asso dell’aviazione Francesco Baracca. interpretato da Beppe Fiorello con la regia di Mario Vitale. Il progetto, scritto da Pietro Calderoni e Valter Lupo, con la collaborazione di Mario Vitale e la consulenza storica di Paolo Varriale, racconta le imprese eroiche, la vita e l’amicizia di quei pionieri del volo che si distinsero per il loro coraggio durante la Prima Guerra Mondiale. E gettarono le basi per la nascita dell’Aeronautica Militare avvenuta il 28 marzo 1923. Su Rai1 il primo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) ‘”Idel” per celebrare il centenario dell’Aeronautica Militare. Mercoledì 29 marzo alle 21.30 suRaimentari va in onda ilsulla storia dell’asso dell’aviazioneda Beppecon la regia di Mario Vitale. Il progetto, scritto da Pietro Calderoni e Valter Lupo, con la collaborazione di Mario Vitale e la consulenza storica di Paolo Varriale, racconta le imprese eroiche, la vita e l’amicizia di quei pionieri del volo che si distinsero per il loro coraggio durante la Prima Guerra Mondiale. E gettarono le basi per la nascita dell’Aeronautica Militare avvenuta il 28 marzo 1923. Suil...

