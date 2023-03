(Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Lacadutapuò essere considerata una parziale anomalia, considerato il periodo. Unascientifica, però, c’è. “Nei giorni scorsi abbiamo avuto giornate molto belle quindi caldo, soprattutto il mare, poi è arrivata un’infiltrazione di aria più fredda da nord-ovest che ha fatto contrasto con l’aria più calda e più umida preesistente nei giorni scorsi: il suolo caldo, soprattutto il mare caldo, ha fornito energia a questo sistema e quindi sono arrivate le grandinate di questa mattina e di questo pomeriggio”, dice all’Adnkronos Antonello Pasini, fisico climatologo del Cnr, sulle condizioniregistrate. Anche se la normalità, per il periodo e per l’intensità, di questi fenomeni è da valutare “a posteriori”, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Grandine oggi a Roma, meteo anomalo ma c'è una spiegazione - vivereitalia : Grandine oggi a Roma, meteo anomalo ma c'è una spiegazione - CIaudiaGiulia : @GiovaQuez Soprattutto oggi con la grandine e il sole (come avviene peraltro sempre in questa stagione) - cinziamitika : @tonino24011969 @ilciccio67 Oggi a Brindisi ha fatto peggio, pensa che ho sentito la grandine arrivare qualche minu… - fisco24_info : Grandine oggi a Roma, meteo anomalo ma c'è una spiegazione: (Adnkronos) - Il climatologo Pasini del Cnr: 'Caldo nei… -

a Roma sud, ma anche pioggia, tanta pioggia. Come informano da LuceVerde disagi, code e ... Come prevedono da 3Bmeteo, a 'Romacieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e ...A determinare il rapido maltempo disarà un 'sussulto invernale' che attraverserà l'Italia con ... talora temporalesche e con, che colpiranno soprattutto il Centro - Sud peninsulare. 'I ...Ma nessuno si aspettava di veder cadere dei chicchi digrandi come biglie. Nel primo pomeriggio di, infatti, in diverse zone della nostra provincia si è abbattuta una violenta ...

Grandinata a Roma sud, traffico paralizzato tra Ostia e l'Eur RomaToday

La grandine caduta oggi a Roma può essere considerata una parziale anomalia, considerato il periodo. Una spiegazione scientifica, però, c’è. “Nei giorni scorsi abbiamo avuto giornate molto belle ...Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Nei giorni scorsi abbiamo avuto giornate molto belle quindi caldo, soprattutto il mare, poi è arrivata un’infiltrazione di aria più fredda da nord-ovest che ha fatto ...