Gianni Minà è morto all'età di 84 anni dopo una breve malattia cardiaca (Di lunedì 27 marzo 2023) Lutto nel mondo del giornalismo italiano: è morto all'età di 84 anni Gianni Minà. La notizia è arrivata dal suo profilo Facebook, nei giorni scorsi aveva riscontrato una breve malattia cardiaca. L'annuncio, arrivato tramite il figlio: "Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall'amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità". Il 17 maggio 1938 Minà è nato a Torino, nel 1959 a Tuttosport ha iniziato la sua carriera da giornalista sportivo, giornale dove è stato direttore dal 1996 al 1998.

