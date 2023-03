Gazzetta – Napoli e il caso Kim: la clausola per l’estero ora fa paura (Di lunedì 27 marzo 2023) 2023-03-27 12:22:07 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: Dal primo al 15 luglio il giocatore potrà svincolarsi dal club, accasandosi in squadre straniere, esercitando una opzione che comunque porterà non meno di 45-50 milioni L’opera di Cristiano Giuntoli prosegue silenziosa ed efficace. Da un lato il lavoro intenso di scouting, alla ricerca di nuovi talenti, dall’altro la politica di consolidamento del club, con il prolungamento dei contratti dei giocatori ritenuti funzionali alla squadra e sostenibili sul piano economico con i tetti che si è imposto il club a livello di monte ingaggi. E così dopo aver blindato il centrocampo con il prolungamento di Anguissa (fino al 2026) e Lobotka (di fatto 2028) ora il direttore sportivo si sta concentrando sulla difesa. Dove c’è un nodo che finirà di sciogliersi alla fine del prossimo luglio. La ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 marzo 2023) 2023-03-27 12:22:07 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: Dal primo al 15 luglio il giocatore potrà svincolarsi dal club, accasandosi in squadre straniere, esercitando una opzione che comunque porterà non meno di 45-50 milioni L’opera di Cristiano Giuntoli prosegue silenziosa ed efficace. Da un lato il lavoro intenso di scouting, alla ricerca di nuovi talenti, dall’altro la politica di consolidamento del club, con il prolungamento dei contratti dei giocatori ritenuti funzionali alla squadra e sostenibili sul piano economico con i tetti che si è imposto il club a livello di monte ingaggi. E così dopo aver blindato il centrocampo con il prolungamento di Anguissa (fino al 2026) e Lobotka (di fatto 2028) ora il direttore sportivo si sta concentrando sulla difesa. Dove c’è un nodo che finirà di sciogliersi alla fine del prossimo luglio. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : A luglio #Psg e #United possono portare via #Kim dal #Napoli per 60 milioni (Gazzetta) Il contratto lega la clauso… - ilnapolionline : Gazzetta - Per il valore di Osimhen, il Napoli diventa 'attaccabile' - - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Psg e United tentano #Osimhen, ma il Napoli lo blinda: costa 150 milioni - BagaglioAzzurro : #zapelli è fortissimo, presto in nazionale maggiore. Mi ricorda #depaul (mezzala o trequartista). @robymancio… - AntonioBase12 : RT @itsnotanangel: Il giorno in cui la gazzetta dello sport fallisce definitivamente organizzo una festa che in confronto i festeggiamenti… -