La dura legge di Maria De Filippi | chi massacra in poco più di due ore

(Di domenica 26 marzo 2023) Milly Carlucci va di nuovo ko controDe. I dati di ascolto del sabato sera parlano chiaro. Il Cantante Mascherato (Rai Uno) ha raggiunto 2.986.000 spettatori e uno share pari al 16.1%. Flessione rispetto alla prima puntata (3.281.000 di utenti e 17.9% di share) e dati completamente differenti rispetto ad Amici diDeche ha conquistato in scioltezza il prime time con 4.008.000 persone raggiunte e il 28.2% di share. Ecco tutti i dati relativi al prime time di sabato 25 marzo 2023: Rai Uno, Il Cantante Mascherato ha intercettato 2.068.000 con il 17,23%; Canale 5, Amici DiDeha convinto 4.008.000 telespettatori con il 28,2% di share; Rai Due, FBI + FBI International è stato seguito prima da 1.007.000 (5,44%) e poi da 774.000 telespettatori ...

(Di domenica 26 marzo 2023) Milly Carlucci va di nuovo ko contro Maria De Filippi . I dati di ascolto del sabato sera parlano chiaro. Il Cantante Mascherato (Rai Uno) ha raggiunto 2.986.000 spettatori e uno share pari al 16.1%. ...

Maria De Filippi, la dura legge di Amici: Carlucci "massacrata" Liberoquotidiano.it

