“Il sol dell’avvenire” | in arrivo il nuovo film di Nanni Moretti

ROMA – Diffuso il poster ufficiale de "Il sol dell'avvenire", il nuovo film di Nanni Moretti che arriverà dal prossimo 20 aprile in tutte le sale cinematografiche italiane con 01Distribution. Il cast annovera, oltre allo stesso Moretti, anche Margherita Buy, Silvio Orlando, Mathieu Amalric e Barbora Bobulova. La pellicola arriva due anni dopo "Tre piani", uscito nel 2021. Dopo aver girato i suoi ultimi lavori in ambienti reali, per questo lungometraggio (scritto con Francesca Marciano, Federica Pontremoli e Valia Santella) il regista romano è tornato a lavorare negli studi di Cinecittà. Le riprese sono cominciate a marzo 2022 e durate alcuni mesi. L'articolo L'Opinionista.

