Dzeko | attesa risposta a Lukaku | occhio alle gerarchie dell’Inter

(Di domenica 26 marzo 2023) Dopo la tripletta di Romelunella sfida tra Svezia e Belgio, oggi tocca a Edincon la sua Bosnia contro la Slovacchia. L’attaccante bosniaco è reduce da un problema alla schiena, ma dovrebbe essere disponibile. E per confermare lenell’attacco, è chiamato a rispondere al belga. SFIDA A SUON DI GOL – Tre gol che rilanciano le quotazioni di Romeluin nazionale e anche all’Inter. Tre gol ai quali dovrà rispondere Edin, che, dopo aver saltato la sfida contro l’Islanda a causa di problemi alla schiena, oggi potrebbe tornare in campo contro la Slovacchia (vedi articolo). Una partita che guarderà con grande attenzione anche Simone Inzaghi, in cerca di conferme per capire quello che sarà l’attacco titolare nelle prossime difficili partite che ...

Sostenibilità, un termine a cui l'Inter deve ancora fare affidamento, indi tempi migliori. Per, il rinnovo di contratto che sembrava a un passo si è raffreddato. E Correa è un altro ... Inter, Marotta punta Aubameyang e Inigo Martinez:per il doppio 'assist' da Chelsea e ...Problemi alla schiena pure per, che per il momento resta a disposizione della Bosnia indi nuove valutazioni e di un possibile impegno nella prossima partita della nazionale slava in ...

La stagione di Edin Dzeko all'Inter verrà sottoposta sicuramente a valutazione da parte dei dirigenti nerazzurri. Il presente dell'Inter, per il reparto offensivo, si basa sul sempre più centrale Lautaro Martinez, destinato ad ereditare la fascia di capitano da Samir Handanovic e diventare, una volta per tutte, i ...