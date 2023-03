Champions League, Schmidt avvisa l’Inter: “Noi come Real Madrid e Barcellona” (Di domenica 26 marzo 2023) L’11 aprile potrebbe sembrare una data ancora troppo lontana. Ma non è così. Inizia a mancare sempre meno all’inizio dei quarti di finale di UEFA Champions League 2022/23. Le squadre italiane attualmente in gioco sono ben 3: Inter, Milan e Napoli. Rossoneri e campani si affronteranno per ottenere un posto in semifinale. La squadra vincitrice tra queste due, andrebbe a disputare la semifinale con una tra Benfica e Inter. Insomma le probabilità di vedere un’italiana in finale, quest’anno, sembrano abbastanza alte. Ma proprio nella giornata odierna il tecnico della squadra portoghese che andrà ad affrontare la Beneamata, ha parlato del proprio organico. Roger Schmidt, allenatore del Benfica, non sembra aver troppa paura in vista del doppio confronto con i nerazzurri. Il tecnico tedesco e i suoi uomini, dopo aver asfaltato il Club Brugge ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) L’11 aprile potrebbe sembrare una data ancora troppo lontana. Ma non è così. Inizia a mancare sempre meno all’inizio dei quarti di finale di UEFA2022/23. Le squadre italiane attualmente in gioco sono ben 3: Inter, Milan e Napoli. Rossoneri e campani si affronteranno per ottenere un posto in semifinale. La squadra vincitrice tra queste due, andrebbe a disputare la semifinale con una tra Benfica e Inter. Insomma le probabilità di vedere un’italiana in finale, quest’anno, sembrano abbastanza alte. Ma proprio nella giornata odierna il tecnico della squadra portoghese che andrà ad affrontare la Beneamata, ha parlato del proprio organico. Roger, allenatore del Benfica, non sembra aver troppa paura in vista del doppio confronto con i nerazzurri. Il tecnico tedesco e i suoi uomini, dopo aver asfaltato il Club Brugge ...

