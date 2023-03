Ucraina | Kiev | ' oltre 700 militari russi uccisi ieri'

(Di sabato 25 marzo 2023), 25 mar. (Adnkronos) - Laa ha perso nell'ultimo giorno 720 uomini, facendo salire a 169.890 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto deiucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 169.890 uomini, 3.580 carri armati, 6.887 mezzi corazzati, 2.623 sistemi d'artigla, 520 lanciarazzi multipli, 276 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 305 aerei, 291 elicotteri, 5.483 autoveicoli, 18 ...

... Biden: "Cina non ha dato armi a Russia" "Russia ehanno ucciso prigionieri di guerra: le prove", il report Onu, Medvedev: "L'Occidente è stanco di sostenere" "Questo ...L'ombra dei crimini di guerra si allunga ancora una volta in. Dopo il mandato di arresto contro il presidente Putin per le deportazioni di bambini in Russia, questa volta e' l'Onu a muovere accuse a entrambe le parti per decine di esecuzioni sommarie. "...Secondo il ministro, circa il 70% della popolazionerischia di rimanere senz'acqua perché le infrastrutture idriche del Paese sono danneggiate o distrutte dai continui attacchi della Russia. ...

Ucraina: Medvedev, 'potremmo arrivare fino a Kiev e Leopoli' Agenzia ANSA

