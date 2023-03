Messi, festa doppia con l’Argentina: arriva il gol numero 800 da professionista (Di sabato 25 marzo 2023) È arrivato su punizione, allo scadere, il gol numero 800 di Lionel Messi in gare ufficiali. Il 35enne argentino è infatti andato a segno al Monumentai di Buenos Aires durante l’amichevole contro Panama, la sua 1.017ma partita da professionista. Durante il match, Messi aveva colpito anche due traverse. Una gioia in più per Messi in una serata in cui si è rinnovata la festa per la nazionale di Lionel Scaloni, vincitrice degli ultimi Mondiali in Qatar. Dall’Albacete a Panama, dal Barcellona all’Argentina. È stato questo il percorso, iniziato nel 2005, scandito dagli 800 gol di Messi che è ad un passo anche dal tagliare il traguardo delle 100 reti con la maglia dell’Albiceleste: attualmente è fermo a quota 99. La maggior parte delle ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Èto su punizione, allo scadere, il gol800 di Lionelin gare ufficiali. Il 35enne argentino è infatti andato a segno al Monumentai di Buenos Aires durante l’amichevole contro Panama, la sua 1.017ma partita da. Durante il match,aveva colpito anche due traverse. Una gioia in più perin una serata in cui si è rinnovata laper la nazionale di Lionel Scaloni, vincitrice degli ultimi Mondiali in Qatar. Dall’Albacete a Panama, dal Barcellona al. È stato questo il percorso, iniziato nel 2005, scandito dagli 800 gol diche è ad un passo anche dal tagliare il traguardo delle 100 reti con la maglia dell’Albiceleste: attualmente è fermo a quota 99. La maggior parte delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Messi: 'La nostra festa è anche per chi ha provato a vincere il Mondiale e non ci è riuscito' - fiera_calcio : Gli 800 gol di Leo Messi, ma anche molto altro oggi dalle 18, alla Fiera Sudamerica su Twitch. ?? La festa del Monu… - sportli26181512 : Argentina, la prima amichevole da campioni del mondo è una festa: Messi fa 800 gol: Novantasei giorni dopo il trion… - paoloangeloRF : Le coppe e gli 800 di Leo: che festa in Argentina - sportli26181512 : Argentina, festa e vittoria contro Panama: gol numero 800 per Messi: Prima uscita da brividi per i campioni del mon… -