LIVE – Italia-Svezia 2-3: playoff Mondiali femminili 2023 curling in DIRETTA (Di sabato 25 marzo 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Svezia, partita valevole per i playoff dei Mondiali femminili 2023 di curling. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli hanno chiuso il round robin con sette vittorie e cinque sconfitte, centrando uno storico accesso alla fase decisiva per le medaglie. Le azzurre non vogliono smettere di sognare e tornano sul ghiaccio per sfidare la formazione svedese, quinta nel girone alle spalle dell’Italia. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 10.00 Italiane di sabato 25 marzo a Sandviken, in Svezia. Sportface.it vi terrà compagnia con una ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Latestualedi, partita valevole per ideidi. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli hanno chiuso il round robin con sette vittorie e cinque sconfitte, centrando uno storico accesso alla fase decisiva per le medaglie. Le azzurre non vogliono smettere di sognare e tornano sul ghiaccio per sfidare la formazione svedese, quinta nel girone alle spalle dell’. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 10.00ne di sabato 25 marzo a Sandviken, in. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : 'Sono sette anni che chiediamo verità e giustizia. Ormai una parte della verità l'abbiamo capita e vogliamo che in… - La7tv : #propagandalive Paola e Claudio Regeni: 'Vogliamo che inizi un processo in Italia' - rtl1025 : ?? 'L'Italia della produzione alla stanga ci sta. E con successo. Il problema è l'Italia delle chiacchiere politiche… - tipa_complicata : Una cosa che non perdonerò mai a Mahmood è che non è mai venuto a Palermo o meglio, venne per il concerto di radio… - movroosevelt : Estratto di GED N.115: Ucraina. Sopravvivrà a se stessa? A cura di Roberto Hechich. Ospite Marco Di Liddo Link su… -