Karius raggiunge Diletta Leotta in Italia | la nuova squadra in Serie A

(Di sabato 25 marzo 2023) Lorisè pronto a ripartire con l’obiettivo di tornare protagonista dopo le ultime deludenti stagioni. La vita del portiere tedesco è pronta a cambiare completamente, in particolar modo fuori dal campo. La compagnaha confermato di essere incinta, l’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato in comune sui profili social. La storia d’amore tra i due è stata subito travolgente e la coppia è uscita subito allo scoperto senza nascondersi.è un portiere tedesco, classe 1993 e attualmente gioca al Newcastle. La prima parte della carriera è stata interessante, poi il periodo negativo e le stagioni deludenti. Nel complesso è un portiere reattivo tra i pali, il suo punto debole sembra quello dell’attenzione. E’ cresciuto nelle giovanili del Mainz, poi l’esordio in prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioWeb : #DilettaLeotta è incinta e il portiere #Karius arriva in #SerieA: la nuova squadra del portiere tedesco -

appena puòla sua Diletta a Milano. E forse finalmente anche la Leotta non sarà più bersagliata per le sue scelte in fatto di relazioni ...Lei scappa a Londra ogni volta che può e lui laa Milano quando gli impegni del ... Lorisè corso da Diletta Leotta non appena ha potuto. Il portiere del Newcastle United è infatti ......, ma una cosa è certa: le cose tra i due procedono molto bene. A parlare per primo della loro relazione era stato il settimanale Gente . Poi gli scatti riportati su Chi di lui che la...

Il Newcastle sfida lo United: e si rivede Karius - MetroNews Metro

Diletta Leotta frequenta da mesi Loris Karius, portiere del Newcastle che visse un dramma calcistico con la maglia del Liverpool durante la finalissima di Champions: ora annunciano che saranno presto ...News3 ore fa Diletta Leotta incinta: la conduttrice aspetta un figlio da Karius – VIDEO Diletta Leotta incinta: la conduttrice aspetta un figlio da Karius. L’annuncio dei due innamorati è arrivato via ...