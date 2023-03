Inter, la Juventus e il vizio della mano non punito. Due episodi (Di sabato 25 marzo 2023) L’Inter ha perso in due settimane per due volte contro la Juventus, sia con la squadra maschile che con quella femminile. La società non sarà di certo contenta, soprattutto delle decisioni che gli arbitri hanno preso in queste occasioni. vizio – Dopo una settimana dai tocchi di braccio di Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic nell’azione del gol decisivo della Juventus contro l’Inter, ci si ritrova ancora una volta a parlare di un torto arbitrale. Il club meneghino subisce l’ennesima ingiustizia in una sfida con i bianconeri, stavolta le vittime sono le giocatrici dell’Inter Women. La rete del momentaneo 1-0 di Linda Sembrant è arrivata su un tocco netto di braccio della calciatrice prima di depositare in porta. Gli arbitri sembrano non essere attenti a ciò ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) L’ha perso in due settimane per due volte contro la, sia con la squadra maschile che con quella femminile. La società non sarà di certo contenta, soprattutto delle decisioni che gli arbitri hanno preso in queste occasioni.– Dopo una settimana dai tocchi di braccio di Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic nell’azione del gol decisivocontro l’, ci si ritrova ancora una volta a parlare di un torto arbitrale. Il club meneghino subisce l’ennesima ingiustizia in una sfida con i bianconeri, stavolta le vittime sono le giocatrici dell’Women. La rete del momentaneo 1-0 di Linda Sembrant è arrivata su un tocco netto di bracciocalciatrice prima di depositare in porta. Gli arbitri sembrano non essere attenti a ciò ...

