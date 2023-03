“Con Eros Ramazzotti…” Michelle Hunziker senza freni | svelato il ‘segreto’ piccante sull’ex marito

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 25 marzo 2023), la verità suRamazzotti. I genitori di Aurora Ramazzotti continuano a conquistare la scena e lasciare che i riflettori restino puntati su di loro. Impossibile per i fan non prestare orecchie a tutti i dettagli che potrebbero sbrogliare il mistero sul rapporto che lega i nonni del primogenito di Aurora. Ed è stata proprioa rivelare alcuni dettagli nel corso della diretta tv a “Che intervista che fa”, parodia di “Che Tempo Che Fa” di Pio e Amedeo nel corso della puntata Felicissima Sera – All Inclusive. La verità sul rapporto traedRamazzotti, i fan prendono appunti sulle parole della conduttrice svizzera. Le pagine di gossip sono in fermento e non mollano la presa: riflettori accesi già da qualche settimana ...