“Magari potessi farlo”. Maria De Filippi riceve un clamoroso appello: cosa è successo (Di venerdì 24 marzo 2023) PERSONAGGI TV. Sarah Altobello, ex concorrente del Grande Fratello Vip, sembra non aver perso la sua voglia di fare televisione. L’ex gieffina, infatti, si è proposta per un altro programma di punta del palinsesto Mediaset e ha lanciato un appello a Maria De Filippi in un’intervista rilasciata a Casa Chi. Leggi anche: “GF Vip 7”, la sorella di Sarah attacca Attilio Romita: cosa succede Leggi anche: “GF Vip 7”, scatta il bacio tra Davide Donadei e Sarah Altobello: pubblico sconvolto GF Vip, Sarah Altobello: l’appello a Maria La giovane influencer, che ha fatto parlare di sé all’interno della casa più spiata d’Italia per il suo carattere forte e la sua bellezza mozzafiato, ha confessato di aver ancora tanta voglia di fare televisione e di poter dimostrare le sue capacità ... Leggi su tvzap (Di venerdì 24 marzo 2023) PERSONAGGI TV. Sarah Altobello, ex concorrente del Grande Fratello Vip, sembra non aver perso la sua voglia di fare televisione. L’ex gieffina, infatti, si è proposta per un altro programma di punta del palinsesto Mediaset e ha lanciato unDein un’intervista rilasciata a Casa Chi. Leggi anche: “GF Vip 7”, la sorella di Sarah attacca Attilio Romita:succede Leggi anche: “GF Vip 7”, scatta il bacio tra Davide Donadei e Sarah Altobello: pubblico sconvolto GF Vip, Sarah Altobello: l’La giovane influencer, che ha fatto parlare di sé all’interno della casa più spiata d’Italia per il suo carattere forte e la sua bellezza mozzafiato, ha confessato di aver ancora tanta voglia di fare televisione e di poter dimostrare le sue capacità ...

