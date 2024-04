Inter triplicata - la Juve non cresce | ecco la verità sullo scudetto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) I soldi contano tanto nel calcio, ma non sono tutto. Averne molti crea le condizioni ideali per il successo, che però può essere raggiunto solo tramite le idee e le competenze. È per questo motivo che il Real Madrid e il City vincono tanto, seppur in maniera diversa, mentre il Psg degli sceicchi ancora insegue la prima Champions, non capendo che è inutile comprare i calciatori migliori, se alla base non c'è un progetto solido e valido. Nella serie A di quest'anno ci sono vari esempi di come fare o non fare calcio. Prendiamo il caso del Napoli: senza i «comportamenti corretti» spallettiani, il club di De Laurentiis è passato dal vincere loal non essere nemmeno tra le prime sette della classifica, nonostante in campo vadano gli stessi giocatori dell'anno scorso, che adesso valgono complessivamente il 14,9% in meno. Una svalutazione figlia della scelleratezza ...