“Armageddon Time – Il Tempo dell’Apocalisse”: il film di James Gray, 7 minuti d’applausi a Cannes (Di venerdì 24 marzo 2023) L’America malata di razzismo e classismo degli anni ’80. Dove il rimedio è nella fratellanza hippy, in un amico afroamericano al tuo fianco. E per nonno un Anthony Hopkins che ti prende per mano, ti chiede un abbraccio forte, e ti indica la strada. Quando la vita chiama a decidere che adulti vogliamo diventare. Chi si salva lo fa sempre perdendo qualcosa. “Armageddon Time – Il Tempo dell’Apocalisse“, di James Gray dal 23 Marzo al cinema. Sotto la presidenza di Ronald Reagan: l’ex attore di Hollywood con il fiuto del grande comunicatore. Il Tempo di esser un vero uomo “Armageddon Time Il Tempo dell’Apocalisse”, Foto “SlugScript”Paul (Banks Repeta) è un ragazzino di dodici anni di Queens, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) L’America malata di razzismo e classismo degli anni ’80. Dove il rimedio è nella fratellanza hippy, in un amico afroamericano al tuo fianco. E per nonno un Anthony Hopkins che ti prende per mano, ti chiede un abbraccio forte, e ti indica la strada. Quando la vita chiama a decidere che adulti vogliamo diventare. Chi si salva lo fa sempre perdendo qualcosa. “– Il“, didal 23 Marzo al cinema. Sotto la presidenza di Ronald Reagan: l’ex attore di Hollywood con il fiuto del grande comunicatore. Ildi esser un vero uomo “Il”, Foto “SlugScript”Paul (Banks Repeta) è un ragazzino di dodici anni di Queens, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaOdinson : Armageddon Time, James Gray: 'Il cinema soffre e noi registi vogliamo fare film personali finché possiamo' -… - VigallMe : «Armageddon Time», l’amarezza giovane del sogno americano | il manifesto/È stato il momento in cui per me il mondo… - missgalatea : 'Armageddon Time' – Il tempo dell’apocalisse. Quando l’adolescenza diventa un “armageddon” di emozioni, il nuovo fi… - Nomen_Omen71 : Oggi 23 marzo 2023 nelle sale esce 'ARMAGEDDON TIME - IL TEMPO DELL' APOCALISSE'. Un titolo che poco a che fare… - toscani65652 : La pagella del Mereghetti: «Armageddon Time», i tormenti del giovane Paul e una mamma troppo fragile… -