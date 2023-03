Mondiali Pattinaggio di Figura, Daniel Grassl è ottavo nel programma del corto (Di giovedì 23 marzo 2023) Saitama – Nella giornata che ha visto Sara Conti e Niccolò Macii riscrivere la storia del Pattinaggio tricolore salendo sul podio delle coppie di artistico (leggi qui), l’Italia chiude il giovedì di gare dei Mondiali di Pattinaggio di Figura a Saitama con l’ottava posizione di Daniel Grassl nel programma corto degli uomini. Appena fuori dalla top ten, al 13° posto, Matteo Rizzo, secondo atleta tricolore sceso sul ghiaccio della Super Arena. Buona la prova dell’altoatesino delle Fiamme Oro, non lontano dalla sua migliore performance stagionale. Grassl, ultimo a scendere in pista, ha ottenuto un punteggio di 86.50 in una gara di alto livello sin qui guidata dal padrone di casa Shoma Uno, detentore del titolo e primo con 104.63 punti ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 marzo 2023) Saitama – Nella giornata che ha visto Sara Conti e Niccolò Macii riscrivere la storia deltricolore salendo sul podio delle coppie di artistico (leggi qui), l’Italia chiude il giovedì di gare deididia Saitama con l’ottava posizione dineldegli uomini. Appena fuori dalla top ten, al 13° posto, Matteo Rizzo, secondo atleta tricolore sceso sul ghiaccio della Super Arena. Buona la prova dell’altoatesino delle Fiamme Oro, non lontano dalla sua migliore performance stagionale., ultimo a scendere in pista, ha ottenuto un punteggio di 86.50 in una gara di alto livello sin qui guidata dal padrone di casa Shoma Uno, detentore del titolo e primo con 104.63 punti ...

