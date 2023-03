L'Europa resta immobile e lascia l'Italia sola: altri migranti morti in mare (Di giovedì 23 marzo 2023) Una nuova tragedia. Che pone, ancora una volta, l'accento su un'emergenza che l'Unione Europea si ostina a non voler risolvere. lasciando l'Italia in balia di un fenomeno mondiale di dimensioni storiche. Sono almeno cinque le persone morte annegate e oltre venticinque quelle che risultano disperse. Un'imbarcazione che trasportava una quarantina di migranti subsahariani è naufragata al largo della costa della Tunisia. Una notizia terribile, che viene riferita dal forum tunisino per i diritti sociali ed economici (Ftdes). Sulla propria pagina Facebook si legge che “una barca con migranti è affondata di fonte alla costa di Al Lauza con trentotto migranti a bordo”. La località di Al Lauza si trova nella provincia di Sfax, nella zona orientale della Tunisia. ”Cinque migranti sono ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 marzo 2023) Una nuova tragedia. Che pone, ancora una volta, l'accento su un'emergenza che l'Unione Europea si ostina a non voler risolvere.ndo l'in balia di un fenomeno mondiale di dimensioni storiche. Sono almeno cinque le persone morte annegate e oltre venticinque quelle che risultano disperse. Un'imbarcazione che trasportava una quarantina disubsahariani è naufragata al largo della costa della Tunisia. Una notizia terribile, che viene riferita dal forum tunisino per i diritti sociali ed economici (Ftdes). Sulla propria pagina Facebook si legge che “una barca conè affondata di fonte alla costa di Al Lauza con trentottoa bordo”. La località di Al Lauza si trova nella provincia di Sfax, nella zona orientale della Tunisia. ”Cinquesono ...

