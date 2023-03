Inquinamento a Milano | Sala si difende | “Appena cerchiamo di limitare il traffico l’opposizione insorge Bisogna fare di più”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 marzo 2023) “Io non so come nascono queste classifiche, però classifica o no credo chedi più, non c’è dubbio. Ma lei vede che quandodidi più perilcome”. Il sindaco di, Giuseppe, commenta così i dati del monitoraggio di IqAir che vedono il capoluogo lombardo, negli scorsi giorni, stabilmente nella top dieci delle metropoli più inquinate del mondo in termini di qualità dell’aria. “Questa è una questione che non dovrebbe portare a una divisione politica – aggiunge– perché è urgente. Noi cercheremo di andare avanti con coraggio e cercheremo didi più. Se non si riduce il numero di macchine che circolano per ...