LIVE Brugge-Fiorentina 1-1 - Conference League 2024 in DIRETTA | Beltran con il suo gol regala la finale alla squadra viola!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA98? Finisce la partita,1-1. LAVA IN! 96? MIRACOLO di Terracciano sul tiro di Vanaken. 94? Sinistro di Nzola che finisce alto sopra la traversa. 92? Dentro Ranieri, fuoriper la. 90? Giallo per Milenkovic, spinta su Thiago. 88? Dentro Nielsen e Nusa per il. 86? In questo momento laè in, con un 4-3 complessivo. 84? GOOOOOOOOOOOL,, rigore perfetto,1-1. 82? RIGORE per la, momento decisivo del match e della semi. 80? Mignolet anticipa Nzola in area di ...