Simona Marrazzo - chi è la fidanzata di Dario Brunori Sas | Uniti sul palcoscenico

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 maggio 2024), in arteSas, non ama spettacolarizzare la sua storia d’amore in Tv, ma periodicamente utilizza i social per esprimere quello che prova. E lo ha fatto anche recentemente con una dedica per la sua compagna di vita: “Oggi questa signorina al mio fianco compie gli anni – ha scritto –. Mi sopporta da metà della sua età, che è uguale alla mia, anche se la mia sembra il doppio. Adesso fate voi i calcoli, perché noi, in tutta onestà, non li abbiamo mai fatti”. Un grande amore quello traSassul, ma anche fuori. La coppia, infatti, condivide vita professionale e privata a conferma che se c’è un sentimento forte tutto è possibile. Dal loro amore è nata nell’ottobre 2021 anche la prima figlia ...