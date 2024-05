Operaio morto alla Stellantis | perizia sul macchinario fatale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà nel primo pomeriggio di domani, nello stabilimentodi Pratola Serra, in provincia di Avellino, lasulsul quale lo scorso 22 febbraio è deceduto l’52enne Domenico Fatigati. Ad occuparsi dell’accertamento, che inizierà alle 15, sarà l’ingegnere Giuseppe Coccia, consulente tecnico nominato dpm Lorenza Recano, sostituto procuratore di Avellino. Prevista anche la presenza dei consulenti e degli avvocati nominati dai responsabili dell’azienda e il consulente tecnico della famiglia della vittima, originaria di Acerra, che lavorava per una ditta esterna di Foggia. Laè stata disposta per accertare se l’incidente mortale è stato determinato ddisattenzione e dall’imprudenza ...