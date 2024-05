Quando si giocherà la finale di Conference League con la Fiorentina? Data e orario

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Laha raggiunto per il secondo anno consecutivo ladella, confermandosi una delle squadre da battere a livello della terza competizione europea. Il rigore dell’1-1 siglato da Beltran nelsul campo del Club Brugge ha infatti consegnate ai Viola il biglietto per l’atto conclusivo. Ecco tutte le informazioni da sapere: lasimercoledì 29 maggio alle ore 21.00 allo stadio Agia Sophia di Atene. I ragazzi di Italiano vogliono vendicare la sconfitta subita nelladell’anno scorso a Praga per mano del West Ham,la rete in contropiede al 90? di Jarrod Bowen consegnò agli Hammers la coppa. Lapotrebbe diventare la seconda squadra italiana ad ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 98? Finisce la partita, Brugge-Fiorentina 1-1. LA FIORENTINA VA IN finale ! 96? MIRACOLO di Terracciano sul tiro di Vanaken. 94? Sinistro di Nzola che finisce alto sopra la traversa. 92? Dentro Ranieri, ...

La FIORENTINA l`ha rifatto. Dodici mesi dopo è di nuovo in FINALE di CONFERENCE LEAGUE . La squadra di Italiano pareggia 1-1 in casa del Bruges ...

Conference League: 1-1 col Brugge, Fiorentina in finale - conference League: 1-1 col Brugge, Fiorentina in finale - La Fiorentina accede per il secondo anno di seguito alla finale di conference League, che si giocherà il 29 maggio ad Atene. La squadra allenata da Vincenzo Italiano ha pareggiato 1-1 sul campo del ...

Conference League: Fiorentina in finale. Beltran dal dischetto firma il pari - conference League: Fiorentina in finale. Beltran dal dischetto firma il pari - È la Fiorentina la prima finalista della conference League 2023-2024. I viola, dopo il successo di misura per 3-2 ottenuto sul Club Brugge al Franchiz hanno pareggiato 1-1 in Belgio.

CONFERENCE LEAGUE | La Fiorentina è in finale di Conference League, eliminato il Club Brugge - conference LEAGUE | La Fiorentina è in finale di conference League, eliminato il Club Brugge - Questo pomeriggio è andata in scena la semifinale di ritorno tra Club Brugge e Fiorentina, con i viola che staccano il pass per la finale ...