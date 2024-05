Internazionali BNL d’Italia 2024 - Bronzetti e Brancaccio eliminate al primo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Luciae Nuriasono state entrambealdegliBNL, che entrano sempre più nel vivo al Foro Italico nonostante qualche breve interruzione per pioggia nella giornata odierna. IBI ROMA, TABELLONE FEMMINILE AGGIORNATO, numero 48 del ranking WTA, ha ceduto in due set alla statunitense Sofia Kenin con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 42 minuti di gioco. La campionessa degli Australian Open 2020 ed ex numero 4 del mondo ha così confermato la vittoria in due parziali dell’unico precedente tra le due, che si era svolto ad Adelaide nel 2022. L’azzurra era riuscita anche a iniziare con il piede giusto, con il break che l’aveva portata in ...