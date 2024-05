Internazionali d’Italia 2024 - Berrettini | Non sono pront - rischio di farmi male

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 maggio– Matteosi ritira dagliBnl. “Nono per giocare a Roma, spero di esserlo per Parigi”, dice il 28enne in una conferenza stampa. A Roma, l’azzurro avrebbe dovuto affrontare al primo turno Stefano Napolitano in un derby italiano. Al posto del romano, invece, scenderà in campo lo statunitense J.J. Wolf, lucky loser ripescato dopo lo stop nelle qualificazioni. Dopo Jannik Sinner, un altro beniamino del pubblico di casa si cancella dal tabellone principale. L’annuncio di“Non riuscirò a giocare a Roma, ho provato a fare di tutto. Nonsemplicementeo per competere edie stare fermo, ed è ...