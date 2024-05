Il superbonus - un incubo che ci perseguiterà per altri 10 anni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Non c’è pace. La questionecontinua ad essere la protagonista indiscussa a causa dell’alto costo che sta avendo per le casse dello Stato. Parliamo di più di 200 miliardi di euro in quattroe in base alle stime del Tesoro, il debito pubblico italiano sfiorerà il 140% del Pil da qui al 2026 a causa degli effetti del bonus. A tornare sulla questione è stato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che in commissione Finanze del Senato ha spiegato come i crediti deldovranno essere spalmati obbligatoriamento su 10e non più tra i quattro e i 10(in alternativa si poteva cedere il credito alle banche e ai costruttori) come in passato: “non sarà una possibilità ma un obbligo”, ha sottolineato Giorgetti. Ovviamente quando si prendono decisioni di un ...