Cede il solaio e un operaio 64enne precipita e muore

(Di mercoledì 8 maggio 2024) AGI - Un uomo è morto in un incidente sul lavoro a Carinaro nel Casertano. Domenico Pierbenansi, 64 anni, originario di Frattamaggiore, era sul tetto del capannone di un'azienda di infissi dell'area industriale per la messa in posa di pannelli solari, quando, per cause in corso di accertamento, ilha ceduto ed è caduto da dieci metri di altezza morendo sul colpo. Il lavoratore è morto sul colpo. La procura di Napoli Nord ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, delegata alla polizia. Sono in corso verifiche circa la posizione contrattuale dell'uomo che dai primi riscontri pare non avesse alcun contratto, forse perché imparentato con i titolari dell'azienda di pannelli solari.