(Di mercoledì 8 maggio 2024) Con le qualificazioni femminili ha preso ufficialmente il via ladi(Bulgaria) valevole per laCup 2024 dimoderno. Per l’Italia era al via una pattuglia sperimentale con le giovani Valentina Martinescu (JuniorAsti) e Teresa Gioia (Pentafiano) assieme ad(Fiamme Oro). Le due esordienti si sono fermate nelle qualificazioni, mentreha centrato la qualificazione. Nel gruppo “C” infatti ha terminato in settima posizione con 1069 punti, mentre Valentina Martinescu non è andata oltre ventitreesima piazza a 972. Nel gruppo “B” invece si ferma in ventiduesima posizione Teresa Gioia che ha terminato con 972 punti. Nel gruppo “A”, che non vedeva italiane in gara, miglior ...

Giorgio Malan si è classificato settimo nella finale individuale maschile della terza tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon moderno, andata in scena a Budapest , in Ungheria: l’azzurro si è fermato a soli 13? dalla vetta e ad appena 5? dal ...

Prenderà il via mercoledì 8 maggio la quarta tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon Moderno , che fa tappa in Bulgaria, a Sofia . Tra gli otto convocati azzurri , spiccano tre debuttanti, ovvero la campionessa italiana junior Valentina ...

Pentathlon, Alice Rinaudo stacca il pass per la semifinale nella tappa di World Cup a Sofia - pentathlon, Alice Rinaudo stacca il pass per la semifinale nella tappa di World Cup a Sofia - Con le qualificazioni femminili ha preso ufficialmente il via la tappa di Sofia (Bulgaria) valevole per la World Cup 2024 di pentathlon moderno. Per ...

Pentathlon, linea verde per l’Italia in Coppa del Mondo a Sofia: esordio per tre juniores azzurri - pentathlon, linea verde per l’Italia in Coppa del Mondo a Sofia: esordio per tre juniores azzurri - Linea verde e premio per i migliori juniores del panorama nazionale: l'Italia si presenta al via della quarta ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2024 ...

Ciclismo, Giro d'Italia, quarta tappa partita da Acqui, l'arrivo ad Andora - Ciclismo, Giro d'Italia, quarta tappa partita da Acqui, l'arrivo ad Andora - La quarta tappa dl Giro d'Italia di ciclismo è partita dal centro storico di Acqui Terme (Alessandria), 190 chilometri fino ad Andora (Savona), Finale adatto ai velocisti, ma il tracciato offre occasi ...