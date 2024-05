Hilary Duff ha partorito in acqua - è nato il quarto figlio | Sognavo di conoscert - guardarti e annusarti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un nuovo arrivo Tra lacrime di gioia e sorrisi radiosi,, l’amata attrice e cantante, ha dato il benvenuto al mondo il 3 maggio scorso al suo, Townes Meadow Bair. L’arrivo della bambina ha segun momento di profonda felicità pere suo marito. , Matthew Koma, il talentuoso musicista e frontman della Winnetka Bowling League. Una nascita tra mura familiari In un momento profondamente intimo, Townes Meadow Bair è entrato nel mondo attraverso un parto in, circondato dal confortante abbraccio di casa. L’atmosfera serena ha fatto da sfondo perfetto alla gioiosa occasione. Catturare momenti di puro amore Laha condiviso l’esperienza intima con i suoi follower su Instagram, pubblicando toccanti ...

