The Office - la nuova serie sarà ambientata nella redazione di un giornale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Peacock ha ufficializzato che lanell’universo narrativo di The, la nota comedy statunitense, famosa per aver sdoganato lo stile del mockumentary – finto documentario – nell’ambito delle sitcom, si farà. Contestualmente all’annuncio della messa in produzione della, NBC, proprietaria della piattaforma streaming (i cui contenuti, in Italia, sono – parzialmente – visibili su Sky) ne ha altresì rivelato la trama. Lasitcom, ancora priva di titolo, seguirà la scalcagnatadi undel Midwest americano, prossimo alla chiusura. La, scritta da Greg Daniels esattamente come la capostipite, noncomunque né un sequel né uno spinoff della storica The ...

Greg Daniels , che ha adattato The Office alla NBC per il pubblico americano basandosi sull’omonima serie di successo della BBC di Ricky Gervais e Stephen Merchant, ha allestito un team di sviluppo lo scorso gennaio per una nuova serie nel universo ...

- Isabella Corradini assumerà il nuovo ruolo in AXA Italia dal 2 maggio e riporterà direttamente al CEO Chiara Soldano, entrando a far parte del Management Committee di AXA Italia . - Con 20 anni di esperienza nell’ambito Legal e e crescenti ruoli di ...

The Office: Peacock ordina la produzione della nuova serie ambientata nell’universo della sitcom cult - The office: Peacock ordina la produzione della nuova serie ambientata nell’universo della sitcom cult - Peacock ha ordinato la produzione della nuova serie ambientata nell’universo di The office creata da Greg Daniels e Michael Koman. Nel cast ci sono Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore e le riprese ...

The Office, svelata la trama della nuova serie! Si torna in Dunder Mifflin - The office, svelata la trama della nuova serie! Si torna in Dunder Mifflin - I primi dettagli della trama della nuova serie ambientata nell'universo di The office sono stati svelati: cosa ne sarà della Dunder Mifflin

Bad Boys 4, nuova foto ufficiale con Will Smith: 'Riscriveremo il blockbuster estivo' - Bad Boys 4, nuova foto ufficiale con Will Smith: 'Riscriveremo il blockbuster estivo' - Will Smith e Martin Lawrence tornano in azione nella nuova foto ufficiale di Bad Boys 4: i due attori promettono grandi cose ...