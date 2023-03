Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 23 marzo 2023 | brutte notizie per Roberto

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 23 marzo 2023)Landi riceverà una sgradita notizia nel corso della puntata de Ildi giovedì 23. Intanto, per Ezio Colombo sarà un giorno di grande gioia ed emozione dal momento che finalmente, dopo settimane intense di lavoro e trattative, arriverà il momento di inaugurare la sua nuova fabbrica. All'evento parteciperanno sia Gloria che Veronica e per la Moreau non sarà facile assistere all'armonia di coppia tra la Zanatta ed il suo ex marito. Nel frattempo, i dipendenti del grande magazzino milanese saranno demoralizzati e preoccupati a causa dell'imminente apertura del nuovo atelier di moda di Umberto e Tancredi. I due, infatti, sono entrati in società ed hanno acquistato Palazzo Andreani per fare concorrenza diretta al...