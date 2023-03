Gf Vip, ex Vippona si candida al Trono over di Uomini e Donne: “Facciamo un appello a Maria!” (Di giovedì 23 marzo 2023) Un’ex concorrente della settima edizione del Gf Vip, durante un intervento a Casa Chi, ha parlato del giornalista Attilio Romita. Si tratta di Sarah Altobello, che ha rivelato se parteciperà o meno al matrimonio tra l’ex mezzobusto del Tg1 e la compagna Mimma: Sono contentissima dell’unione tra Attilio e Mimmuzza. Sono contenta della casa che ha ritrovato a Bari. Al matrimonio non ci vado assolutamente, non sono stata invitata. Addirittura il signor Romita mise un ‘segui’ blando sulla mia pagina Instagram che poi ha tolto. Io so quello che gli ho dato in maniera amichevole e non ci tengo neanche io ad andare al suo matrimonio. “Io l’ho pensato tanto – ha continuato la Altobello – nella Casa pensavo di aver trovato una bella amicizia. Non pensavo fosse una così grande sciatteria di persona. Non è tutto oro quello che luccica“. La showgirl pugliese ha quindi svelato se ha accettato o ... Leggi su isaechia (Di giovedì 23 marzo 2023) Un’ex concorrente della settima edizione del Gf Vip, durante un intervento a Casa Chi, ha parlato del giornalista Attilio Romita. Si tratta di Sarah Altobello, che ha rivelato se parteciperà o meno al matrimonio tra l’ex mezzobusto del Tg1 e la compagna Mimma: Sono contentissima dell’unione tra Attilio e Mimmuzza. Sono contenta della casa che ha ritrovato a Bari. Al matrimonio non ci vado assolutamente, non sono stata invitata. Addirittura il signor Romita mise un ‘segui’ blando sulla mia pagina Instagram che poi ha tolto. Io so quello che gli ho dato in maniera amichevole e non ci tengo neanche io ad andare al suo matrimonio. “Io l’ho pensato tanto – ha continuato la Altobello – nella Casa pensavo di aver trovato una bella amicizia. Non pensavo fosse una così grande sciatteria di persona. Non è tutto oro quello che luccica“. La showgirl pugliese ha quindi svelato se ha accettato o ...

