Gazzetta – Lazio | Gagliardini è l’obiettivo per il centrocampo

È in scadenza di contratto con i nerazzurri, dove ormai è finito ai margini delle scelte di Inzaghi. Può diventare invece un'opzione interessante per Sarri Più di un'idea. Anzi una pista per il centrocampo della Lazio nella prossima stagione. Nel mirino c'è Roberto Gagliardini. È in scadenza di contratto dall'Inter, può diventare un'opzione per il ruolo di regista. Nel mercato estivo la Lazio ha tratto dalla lista degli svincolati due nomi che si stanno rivelando tra gli arrivi più preziosi: Alessio Romagnoli e Matías Vecino. Una linea che il club di Lotito è pronto a ripercorrere. E nel caso di Gagliardini ci sarebbe pure la possibilità di dare continuità a rinforzi provenienti dal campionato ...

