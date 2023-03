È l’unico museo dei videogiochi in Italia: una volta varcata la soglia farete un viaggio nel tempo (Di giovedì 23 marzo 2023) A Roma l’unico museo Italiano dei videogiochi: il Vigamus. Un viaggio alla scoperta della loro nascita ed evoluzione, fino ad arrivare alle ultime innovazioni. LEGGI ANCHE – A Roma c’è un museo che ti farà ringiovanire: se ci entri non varrai più uscire Un tuffo nel passato dei videogiochi Una volta entrati nel museo Vigamus di Roma, a pochi passi da Piazza Mazzini, è impossibile non ritrovarsi completamente catapultati nell’affascinante mondo dei videogiochi. Il percorso iniziale ripercorre la storia della nascita del videogioco, dalla sua forma più embrionale, suscitando un’incredibile sensazione nostalgica verso quei primi e ancora non perfezionati prodotti. Un viaggio che inizia nel ... Leggi su funweek (Di giovedì 23 marzo 2023) A Romano dei: il Vigamus. Unalla scoperta della loro nascita ed evoluzione, fino ad arrivare alle ultime innovazioni. LEGGI ANCHE – A Roma c’è unche ti farà ringiovanire: se ci entri non varrai più uscire Un tuffo nel passato deiUnaentrati nelVigamus di Roma, a pochi passi da Piazza Mazzini, è impossibile non ritrovarsi completamente catapultati nell’affascinante mondo dei. Il percorso iniziale ripercorre la storia della nascita del videogioco, dalla sua forma più embrionale, suscitando un’incredibile sensazione nostalgica verso quei primi e ancora non perfezionati prodotti. Unche inizia nel ...

